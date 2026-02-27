Cupra lanserer tre nye elbiler i 2026

HQ

Cupra er et av elbilmerkene som har hatt en imponerende salgsvekst den siste tiden, og på tvers av en rekke europeiske markeder har de hatt en tosifret salgsvekst.

Derfor bruker merket dette momentumet til å øke størrelsen på elbilporteføljen sin, en portefølje som skal utvides med tre nye modeller.

Først og fremst lanserer de sin nye Raval, en budsjettvennlig modell som skal introduseres til en rekordlav pris. Cupra kaller selv Raval for "en game-changer".

I tillegg lanseres oppdaterte versjoner av både Born og Tavascan i år, og Born er ventet å debutere 5. mars.