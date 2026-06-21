Curaçao henter sitt første VM-poeng, og målvakten setter ny rekord med 15 redninger mot Ecuador

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Curaçao, det minste landet i VM-historien, har sikret seg sitt aller første poeng i VM, etter en 0–0-uavgjort mot Ecuador – en kamp som kunne ha endt helt annerledes hadde det ikke vært for én mann: Eloy Room. Den 37 år gamle målvakten, som er den eldste spilleren i troppen, gjorde 15 redninger mot Ecuador for å holde nullen og gi landet sitt første poeng noensinne i VM.

Faktisk leverte Room en rekordprestasjon: 15 redninger er det høyeste antallet noensinne registrert av en målvakt i løpet av en enkelt 90-minutters VM-kamp. Den forrige rekorden for en VM-kamp ble satt av Tim Howard: 16 redninger ifølge FIFA (15 ifølge Opta) for USA mot Belgia i åttendedelsfinalen i VM 2014, en kamp som gikk til ekstraomganger. Til slutt slapp Howard inn to mål i ekstraomgangene, men han fikk likevel enorm ros og til og med en telefon fra Barack Obama, som kalte ham «forsvarsminister».

Room sa spøkefullt at han trenger «en statue på Curaçao» og at Tim Howard «svetet hjemme mens han så på kampen».

Room, født i Nederland, tilbrakte mesteparten av karrieren sin i Eredivisie, hovedsakelig i Vitesse og PSV, før han gikk over til MLS i 2019 og vant MLS Cup i 2020 med Columbus Crew. Han spiller for tiden for Miami FC i USL Championship, det nest øverste nivået i Nord-Amerika. På landslagsnivå representerte han en gang Nederland på U-21-nivå, men ble i 2015 en del av landslaget til Curaçao, der faren hans ble født.

Curaçao ligger fortsatt på fjerdeplass i gruppe E, og kan kvalifisere seg til neste runde som nummer to i gruppen hvis de slår Elfenbenskysten på torsdag og håper at Tyskland slår Ecuador.