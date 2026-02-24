Curaçaos landslagssjef Dick Advocaat trekker seg fire måneder før VM-debuten

HQ

Curaçao, den lille karibiske øya, en del av kongeriket Nederland, med bare 155 826 innbyggere ifølge folketellingen for 2023, som nylig skrev historie ved å bli det minste landet som kvalifiserte seg til VM, der de debuterer neste år, fikk et tilbakeslag fire måneder før konkurransen, da deres landslagssjef Dick Advocaat har sagt opp sin stilling.

Advocaat, som ledet Curaçao til en mirakuløs kvalifisering mot det mye større Jamaica i CONCACAF-kvalifiseringen i november i fjor, har sagt opp for å ta seg av datteren sin, som har helseproblemer. "Jeg har alltid sagt at familien kommer før fotballen. Dette er derfor en naturlig avgjørelse", sier han, selv om "jeg kommer til å savne Curaçao, folket og kollegene mine", og ser på kvalifiseringen for det lille landet som et av høydepunktene i karrieren min.

Dick Advocaat (78) har hatt en lang managerkarriere som strekker seg over fire tiår, og har nylig vært landslagssjef i land som Irak, Serbia og Russland, i tillegg til klubber som Feyenoord, Utrecht, Fenerbahçe og PSV. Han har vært i VM før, blant annet i Sør-Korea i 2006 og i Netehrlands i 1994, hvor han nådde kvartfinalen.