Curling i vinter-OL: tider og hvordan du ser finalene i herrenes og kvinnenes grener

Vinter-OL i Milano-Cortina nærmer seg slutten, og det samme gjør curling, som har vært en av de mest iøynefallende grenene under vinter-OL, men som også har vært overraskende kontroversiell. Nå som støvet har lagt seg, er vi inne i de aller siste konkurransene i curling for menn og kvinner.

Fredag 20. februar spilles semifinalene i curling for kvinner: Sverige mot Canada og USA mot Sveits. Begge kampene starter i dag kl. 14:05 CET, 13:05 GMT.

Bronsemedaljekampen i curling for kvinner spilles lørdag 21. februar kl. 14:05 CET, 13:05 GMT, og finalen spilles på OLs aller siste dag, søndag 22. februar kl. 11:05 CET, 10:05 GMT.

Curlingfinalen for menn mellom Storbritannia og Canada på lørdag

I curling for menn ble Sveits slått ut av Storbritannia, og Norge ble slått ut av Canada i semifinalen torsdag. Bronsemedaljekampen mellom Sveits og Norge spilles fredag kl. 19:05 CET, 18:05 GMT.

Til slutt spilles gullkampen i curling lørdag 21. februar kl. 19:05 CET, 18:05 GMT. Kommer du til å følge sluttspillet i curling under vinter-OL? Husk at du kan se vinter-OL på din lokale kringkaster og i Eurosport via HBO Max, som er inkludert i alle abonnementer.