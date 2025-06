Curtis '50 Cent' Jackson spiller Balrog i den kommende Street Fighter-filmen

HQ

For bare noen dager siden ble det avslørt at rollen som Chun-Li var besatt i den kommende Stret Fighter-filmen. Det er Callina Liang som skal spille den hurtigsparkende fighteren, og hun slutter seg til et stjernespekket ensemble som inkluderer Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma) og Orville Peck (Vega).

Nå melder The Hollywood Reporter at enda en rolle har blitt lagt til, og det er ingen ringere enn bokseren Balrog, som tilsynelatende skal spilles av Curtis '50 Cent' Jackson. Med det begynner mange viktige roller å bli ferdigstilt, og forhåpentligvis vil det ikke ta for lang tid før innspillingen kan starte.

Det er uklart når Street Fighter vil ha premiere, og den ble nylig fjernet fra Sonys tidsplan, som tidligere sa at den ville komme på kino i mars. Forhåpentligvis kommer den fortsatt neste år, men tidlig i 2027 ville ikke være en overraskelse.

