Cuti Romero forlater Tottenham Hotspur og går til Atlético de Madrid

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Cristian Romero, den 28 år gamle argentinske forsvarsspilleren fra Tottenham Hotspur, er valgt av Atlético de Madrid til å være deres viktigste midtstopper de neste fem sesongene. Ifølge flere medier er det inngått en avtale mellom Atleti og Tottenham om overgangen av «el Cuti» Romero, til en pris på 40 millioner euro (34,2 millioner pund), selv om Spurs beholder en videresalgsklausul på 15 % dersom Atleti skulle selge spilleren i løpet av denne perioden.

Romero har spilt for Tottenham i fem sesonger, scoret 13 mål og vunnet UEFA Europa League i 2024–25. Forholdet til London-klubben, som med nød og neppe unngikk nedrykk forrige sesong, ble imidlertid anstrengt, særlig etter en lang skadeperiode forrige sesong og mange endringer i staben, og Romero valgte å forlate klubben.

Før det spilte Romero også for Atalanta og Genoa på utlån fra Juventus, samt for Belgrano. På det argentinske landslaget har han vært en fast forsvarsspiller siden 2021, og han vant VM i 2022 og de to siste Copa América-turneringene i 2021 og 2024, og spilte i de fleste kampene da Argentina nådde VM-finalen i år.