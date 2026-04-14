Cuti Romero blir skadet: Forferdelige nyheter for Tottenham, lettelse for Argentina

Cristian "Cuti" Romero, en av Tottenham Hotspurs internasjonale stjerner, går glipp av mesteparten av den gjenværende sesongen med den engelske klubben, men vil bli frisk i tide til VM 2026, ifølge rapporter. Den argentinske midtstopperen pådro seg en skade i det midtre sideleddet under søndagens 1-0-tap mot Sunderland. Romero kolliderte med keeper Antonin Kinsky i det 63. minutt, og begge trengte behandling på stedet. Kinsky fortsatte med en bandasje i hodet, mens Romero haltet.

Etter diagnosen medial collateral ligament-skade er det forventet at Romero vil bli satt på sidelinjen i seks til åtte uker, og at han vil komme seg akkurat i tide til VM. De regjerende mesterne Argentina skal spille mot Argelia, Østerrike og Jordan fra og med 16. juni, og Romero har deltatt på landslaget siden 2021.

Romero, en kjent frittalende spiller mot klubbens ledelse, vil nesten helt sikkert gå glipp av alle de gjenværende kampene for laget, det eneste som fortsatt ikke har vunnet en kamp i 2026 i Premier League. Et mareritt som har ført de nåværende Europa League-mesterne og en del av "de seks store" i Premier League til nedrykkssonen, på 18. plass, to poeng bak West Ham, tre bak Nottingham Forest.