CWA reagerer på oppsigelsene i Microsoft

Fagforeningen Communications Workers of America (CWA) har reagert på Microsofts nylige beslutning om å kutte 650 stillinger som "ekstremt skuffende".

I sin uttalelse påpekte CWA at Microsoft som et av verdens mest fremgangsrike selskaper burde være i stand til å ha en bærekraftig modell for de ansatte.

Uttalelsen lød som følger "Selv om vi hadde håpet at et selskap som Microsoft med 88 milliarder dollar i overskudd i fjor kunne oppnå langsiktig suksess uten å ødelegge livsgrunnlaget til 650 av våre kolleger, har hjerteløse oppsigelser som disse blitt altfor vanlige.

"Vi er solidariske med alle som har mistet jobben, og oppfordrer alle videospillarbeidere til å slutte seg til oss og danne fagforeninger slik at vi kan beskytte hverandre."

Fagforeningen erkjenner at organisering ikke "alltid beskytter mot permitteringer", men at "kollektive forhandlinger gir arbeidstakerne en stemme i politikken som påvirker dem, inkludert hvordan permitteringer håndteres."

Med disse nye kuttene har Microsoft nå sagt opp over 2500 av sine ansatte bare det siste året (takk, Eurogamer).