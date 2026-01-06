Cyanide Studio forbereder oss på Styx: Blades of Greed med heftig mengde rå gameplay

HQ

Etter forsinkelsen fra 2025 på slutten av året, er utvikleren Cyanide Studio snart klar til å lansere neste kapittel i Styx -serien, da Styx: Blades of Greed kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 19. februar.

Med lansering rundt seks uker unna har studioet nå gitt ut en ny spillvideo for tittelen. En heftig video som presenterer over ni minutter med uavbrutt og rå gameplay som viser hvordan handlingen utspiller seg og hva spillerne kan forvente av tittelen når den kommer.

Som en del av videoen kan du forvente å se nye evner og det vertikale nivådesignet, pluss en rekke nye ferdigheter og triks som Styx kan bruke for å få et forsprang på fiender og stille og flytende nå målet sitt.

Ta en titt på hele spillpresentasjonen nedenfor for å få en smakebit av hva som kommer når Styx: Blades of Greed debuterer neste måned.