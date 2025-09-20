Cyberangrep forstyrrer flyvninger på store europeiske flyplasser

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et dataangrep rettet mot en viktig programvareleverandør på flyplasser har forstyrret flyvninger over flere store europeiske knutepunkter, inkludert Heathrow i London, Berlin og Brussel. Hendelsen tvang flyplassene til å gå over til manuelle innsjekkings- og bagasjeprosedyrer, noe som førte til lange køer, kanselleringer og usikkerhet for de reisende. Hvis du vil vite mer om hendelsen, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!