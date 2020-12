Cyberpunk 2077 bekymrer meg

Du ser på Annonser

Etter åtte år med venting er vi altså bare fem dager unna lanseringen av Cyberpunk 2077 i skrivende stund, og det virker som om verden koker over av spenning. Ikke særlig rart med tanke på at CD Projekt Red plutselig ble et velkjent navn i spillindustrien med lanseringen av storsuksessen The Witcher 3: Wild Hunt. Geralt sitt tredje spilleventyr er manges favorittspill, så jeg kan forstå at forventningene er skyhøye. Samtidig har jeg mine bekymringer som forhåpentligvis forsvinner i vinden noen timer inn i 10. desember. Det er nemlig et par ting som får meg til å frykte at spillet ikke vil leve opp til uoppnåelige forventninger. La meg dele tankene mine om noen av dem.

Utsettelser

Shigeru Miyamoto sa en gang "A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad". Godt sagt, men det er ikke alle som legger like mye press på den "etter hvert"-delen. At Cyberpunk 2077 først ble utsatt fra 2019 til april 2020 kan jeg lett forstå og like. Det samme gjelder utsettelsen fra april til november. Derimot er det den brå utsettelsen fra 19. november til 10. desember som bekymrer meg mest. Spillet hadde "gone gold"! Koden rakk altså å bli sendt til fabrikker for å presses på Blu-rayene. Å deretter få beskjed om at utviklerne trenger tre uker ekstra for å fikse ting tyder virkelig ikke på noe bra.

Et par dager ville vært greit, men tre uker? Med såpass mye tid er det ingen tvil om at vi snakker om en god del arbeid. Samtidig får den korte varselen meg til å tro at til og med de tre ukene egentlig ikke er like mye tid som utviklerne gjerne skulle hatt om det ikke var for investorer og lignende. Her snakker vi om et spill som tydeligvis er enormt og vil presse både PCer og konsoller til det ytterste, så når flere av personene som har fått testet spillet relativt nærme lansering sier det fortsatt sliter med enkelte ting høres det helt klart ut som om vi må forvente en del problemer den første tiden. Personlig forventer jeg å se en eller flere ekstra oppdateringer før kalenderen sier 2021 for å fikse noen feil som virkelig vil ødelegge opplevelsen for noen. Enkelte har ikke internett heller, og jeg tør ikke tenke på hva de har i vente.

Disse ordene kommer fra en som faktisk har storkost seg med både The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4, to spill som er kjente for å ha...tekniske merkverdigheter, så med mindre Cyberpunk 2077 kommer inn så hett at det er i fyr og flamme blir det nok ekstremt moro med dette også.

Grafisk nedgradering

Når vi uansett er inne på det tekniske kan vi ta opp et tema som ikke bekymrer meg, men som du kan banne på vil fylle forum verden over. Det skjedde med The Witcher 3: Wild Hunt, og det vil skje med Cyberpunk 2077. De av oss som følger spillverden ganske tett vet at CD Projekt Red for det meste har vist frem spillet på ekstremt kraftige og dyre PCer i trailere og Night City Wire-sendinger slik at det selvsagt fremstår så pent og stabilt som mulig. Problemet med dette er at ikke alle tenker over det. Når de vanligste konsollene, PS4 og Xbox One, er betraktelig svakere enn de beistene bør det være åpenbart at verken detaljene, bildeoppløsningen eller bildeoppdateringen vil imponere like mye der. Kommer det til å stoppe folk fra å syte om færre sølepytter, en mindre pen Keanu Reeves eller haltende bildeoppdatering? Nope, men hva med gameplayet?

Skyting er alltid vanskelig å få til

Førstepersons skytespill er ikke akkurat mangelvare, men et fåtall av dem klarer å skille seg ut. En av grunnene til dette er hvordan de føles. Man hører alltid snakk om at id Software, skaperne av blant annet Doom, alltid får våpen til å både føles, høres og se bra ut. Ikke så rart etter å ha opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse over snart tretti år. Her snakker vi om spill som nærmest utelukkende fokuserer på skytingen, mens mange vil si at for eksempel Fallout 4 må ha det behjepende V.A.T.S-systemet med slow motion siden det ellers ville blitt irriterende på grunn av litt upresise kontroller.

Cyberpunk 2077 blir CD Projekt Red sitt aller første spill hvor vi i hovedsak spiller i førstepersonsperspektiv. For all del, de har hyret inn nye folk med erfaring fra førstepersons skytespill, men for majoriteten av utviklerne blir dette første gang. Uten at jeg har mye peiling på de tekniske ulikhetene mellom disse tingene tror jeg vi kan være enige om at de er store nok til å være utfordrende. "Det er jo bare å kopiere Apex Legends, Battlefield, Call of Duty og de andre stjernene." Si det til Fallout 4, Haze, Homefront: The Revolution og andre spillene med FPS-elementer som ikke føles like presise eller gode. Topp det hele med det faktum at utviklerne selv sa de fortsatt ikke var fornøyde med nærkampsystemet i august.

Her snakker vi om et spill som må ta høyde for spillere som foretrekker å bruke langdistansevåpen, pistoler, nevene, hacke-ferdigheter, sniking, overtalelsesevner eller hva det måtte være. Flere kokker - mere søl er det noe som heter, så når de fleste situasjoner tydeligvis kan løses på en haug med ulike måter sier det seg nesten selv at et fåtall av dem vil være finpusset. Da har jeg ikke engang nevnt at dette er et rollespill hvor fiender ikke nødvendigvis dør av skudd til hodet eller andre lignende ting vi stadig ser folk klage over i forum.

Kontroversielt kildemateriale

Atter et tema som mest sannsynlig ikke vil berøre meg nevneverdig, men som med stor sannsynlighet vil splitte spillerbasen og flytte fokuset vekk fra selv andre ting i spillet.

Cyberpunk-universet er kjent for å ta opp temaer som kjønnsidentifisering, seksualitet, religion og etiske verdier. Fire ting som stadig fører til diskusjoner, krangling og krig. Se bare på enkelte kommentarfelt i saker som omtaler at Elliot Page har stått frem som transperson eller de ulike meningene om deler av The Last of Us: Part II. Jeg tør påstå at ingen spill, filmer, TV-serier eller bøker klarer å ta opp slike temaer på en måte som gjør alle fornøyde. Enten vil personer med en annen seksuell legning, hudfarge, kjønnsidentifisering eller religion skuffes på grunn av dårlig representering eller så vil amøbene som ikke tåler at minioriteter er i spill grine over at de er "påtvunget" og ødelegger alt.

Disse er bare noen av grunnene til at jeg ikke tør å ha altfor høye forhåpninger til Cyberpunk 2077. Jeg tviler slettes ikke på at det blir bra, og at jeg vil tilbringe mangfoldige timer med det, men spørsmålet er om det lønner seg å vente til etter noen oppdateringer og utgavene til PS5 og Xbox Series. Hvilke forventninger har du til spillet?