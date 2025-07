Cyberpunk 2077, Bluey og mer kommer endelig til PlayStation Plus

HQ

Sony lanserer kanskje ikke PlayStation Studios-spill rett på PlayStation Plus, men den japanske konsollprodusenten bringer noen fantastiske tredjepartsspill til abonnementstjenesten en gang i blant. Derfor har mange bare ventet tålmodig på at noen av de mest høyprofilerte spillene skal komme til PS Plus. Ventetiden er endelig over for ett av dem.

Fordi et blogginnlegg avslører at Cyberpunk 2077 plutselig har blitt lagt til i PlayStation Plus Extra-samlingen. Det er ikke alt heller, ettersom både Sony og CD Projekt Red vet at de fleste av oss også vil ha spillets Phantom Libert-utvidelse, så du kan få den med 30% rabatt også.

Eier du allerede Cyberpunk 2077 eller er du ikke interessert i det? Ikke bekymre deg, for det er en håndfull andre spill som blir lagt til i samlingen den 15. juli:



Abiotic Factor (den 22. juli)



Banishers: Ghosts of New Eden



Bluey: The Videogame



New World: Aeternum



Planet Zoo



Risk of Rain 2



Tropico 6



PlayStation Plus Premium-medlemmer får ikke mye på toppen av disse, ettersom de eneste to klassiske spillene som legges til på tirsdag er Twisted Metal 3 og Twisted Metal 4.

Hva synes du om disse nye tilleggene?