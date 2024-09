Cyberpunk 2077 brettspill knuser 100 000 dollar crowdfunding-mål

HQ

Selv om CD Projekt Red kanskje har lukket boken på Cyberpunk 2077, føles spillet og universet mer populært enn noensinne. Hvis du vil ha bevis på det, er det bare å ta en titt på crowdfunding-kampanjen for Cyberpunk 2077 - The Board Game.

Brettspillet Cyberpunk 2077 beskrives som et fartsfylt, taktisk actionspill der man samarbeider. Det har en historie i bunn, og du spiller som enten V, Panam, Jackie eller Judy og prøver å nå de store ligaene i den kriminalitetsherjede Night City.

Målet ditt er å gjøre det som en Edgerunner, og for å gjøre det må du komme deg gjennom 30 timer med historieinnhold i hovedkampanjen, som kan følges av en endeløs Afterlife-oppdragsgenerator. Spillet hadde et mål på $ 100,000, som det knuste veldig enkelt, og har for øyeblikket samlet inn nesten $ 2 millioner i skrivende stund.

