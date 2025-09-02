Cyberpunk 2077 skal avsløre nyhet denne uken

HQ

Den 4. september kommer allerede til å bli en av de største dagene for spill i 2025, da det markerer utgivelsen av det etterlengtede Hollow Knight: Silksong. Men det kan likevel være noe annet som vil begeistre fans av et enormt populært spill på den datoen, ettersom Cyberpunk 2077 erter en slags kunngjøring senere denne uken.

Som oppdaget på spillets sosiale mediesider, ser vi en samtale fra presidenten for New United States of America Rosalind Myers, da hun ber om netrunners å bli med i N.U.S.A. Hvis du ikke er klar over det, er netrunners i utgangspunktet superhackere i verden av Cyberpunk 2077.

Dette ser ikke ut til å peke direkte mot Edgerunners sesong 2, en kunngjøring av en ny oppdatering/DLC eller Cyberpunk 2077 oppfølgerspill. Det betyr at internett for øyeblikket krangler om alle tre mulighetene og hva som er mest sannsynlig. Vi må vente til torsdag for å se om noe kommer av denne erten, da det bare kan være et innlegg som skisserer ledige stillinger. Det er vanskelig å si, ettersom Cyberpunk 2077s oppfølger fortsatt er år unna, og vi vet at Phantom Liberty var vår ene utvidelse til det originale spillet. Edgerunners sesong 2 virker det beste alternativet, men igjen har vi hørt veldig lite om det.