Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana II og mer kommer til Game Pass veldig snart

Det er den tiden av måneden da Microsoft vanligvis kunngjør hvilke Game Pass-titler som kommer i første halvår. Over natten antydet Melissa McGamepass at et visst cyberpunk-inspirert RPG ville komme til tjenesten - og det er det sikkert nok. Og pent nok er det ikke alene, men vil få selskap av flere andre interessante titler.

Hele listen er nå presentert, og følgende spill vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :



Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - i dag



Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - I dag



To a T (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. mars**



F1 25 (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. mars 4*



Planet of Lana II (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 5. mars 5*



Construction Simulator (Cloud, Xbox og PC) - 10. mars



Cyberpunk 2077 (Cloud og Xbox) - 10. mars



Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 12. mars**



Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 17. mars



Som vanlig er det også ekstra innhold som perks å laste ned gratis, og du kan lese mer om hva som er inkludert i første halvdel av mars på Xbox Wire.

Seks titler vil bli fjernet fra tjenesten den 15. mars, men som vanlig har du opptil 20% rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noe :