Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter

Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana II og mer kommer til Game Pass veldig snart

Xbox-teamet har nettopp avslørt hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i løpet av de to kommende ukene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er den tiden av måneden da Microsoft vanligvis kunngjør hvilke Game Pass-titler som kommer i første halvår. Over natten antydet Melissa McGamepass at et visst cyberpunk-inspirert RPG ville komme til tjenesten - og det er det sikkert nok. Og pent nok er det ikke alene, men vil få selskap av flere andre interessante titler.

Hele listen er nå presentert, og følgende spill vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :


  • Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - i dag

  • Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - I dag

  • To a T (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. mars**

  • F1 25 (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. mars 4*

  • Planet of Lana II (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 5. mars 5*

  • Construction Simulator (Cloud, Xbox og PC) - 10. mars

  • Cyberpunk 2077 (Cloud og Xbox) - 10. mars

  • Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 12. mars**

  • Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 17. mars

Som vanlig er det også ekstra innhold som perks å laste ned gratis, og du kan lese mer om hva som er inkludert i første halvdel av mars på Xbox Wire.

Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana II og mer kommer til Game Pass veldig snart

Seks titler vil bli fjernet fra tjenesten den 15. mars, men som vanlig har du opptil 20% rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noe :


  • Bratz: Rhythm and Style (Cloud, Xbox og PC)

  • Enter the Gungeon (Cloud, Xbox og PC)

  • F1 23 (Cloud, Xbox og PC)

  • Han kommer (PC)

  • Lightyear Frontier (Cloud, Xbox og PC)

  • Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox og PC)



Loading next content