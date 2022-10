Cyberpunk 2077 får oppfølger

Mange trodde nok at CD Projekt Red ville glemme alt som har med Cyberpunk å gjøre på grunn av alt bråket rundt Cyberpunk 2077, men det er langt fra tilfellet.

I kveldens strategimøte benyttet utviklerne anledning til å avsløre at de allerede har startet arbeidet med en oppfølger til Cyberpunk 2077. Utenom det må vi nøye oss med at dette går under kodenavnet Project Orion, og vil "ta Cyberpunk-franchisen videre og fortsette å ta nytte av potensialet i dette mørke fremtidsuniverset". Dette vil utvikles av de to nye studioene i USA, så ikke forvent nærmere informasjon på noen år.