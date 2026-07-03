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Når man tenker på at 2020-tallet startet med at CD Projekt Red lanserte « Cyberpunk 2077 » og mottok utrolig mye kritikk for spillets tilstand på den tiden, er denne siste kunngjøringen fra det polske teamet desto mer imponerende.

Det er nå bekreftet at « Cyberpunk 2077 » har solgt 40 millioner eksemplarer, og dette inkluderer både grunnspillet som selges separat og «Ultimate Edition»-pakken, som også inneholder utvidelsen «Phantom Liberty».

CD Projekt Red er for tiden i ferd med å lage en oppfølger til Cyberpunk, men den vil trolig komme etter The Witcher 4, som for øyeblikket opptar størstedelen av utviklerens ressurser. Likevel, når tiden er inne for lanseringen av Cyberpunk 2078 (eller hva det nå enn kommer til å hete), kan man forvente at salget av « Cyberpunk 2077 » vil ta seg opp igjen, og kanskje til og med til slutt passere 50 millioner eksemplarer totalt. Foreløpig er spillet et av de mest solgte spillene gjennom tidene.