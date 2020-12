Cyberpunk 2077 lurte folk og fortjener straff

Du ser på Annonser

Da CD Projekt Red annonserte The Witcher 3: Wild Hunt var de litt forsiktige med å si om spillet ville komme til PlayStation 3 og Xbox 360 eller ei, noe som gir mening siden de nye konsollene var like rundt hjørnet. Heldigvis bestemte de seg året etter for å si klart fra at Geralt sitt tredje eventyr aldri ville komme til den generasjonen siden det ikke ville vært mulig med tanke på skalaen, mekanikkene og ambisjonene studioet hadde. Jeg sier heldigvis siden vi nå ser hva som skjer når utgivere og utviklere er villige til å ofre kvalitet for fortjeneste.

For selv om noen av dere tydeligvis har spilt flerfoldige timer av Cyberpunk 2077 uten å møte på alvorlige problemer er det tydelig at vi ikke snakker om en vokal minoritet som deler sine negative opplevelser på både PC, PlayStation, Xbox og Stadia her. Undertegnede forventet som kjent dette, men det er uansett skuffende å se det være en realitet. Det som uansett irriterer meg mest er hvordan CD Projekt Red på en nærmest slu måte har klart å få Ola og Kari Nordmann sin oppmerksomhet med markedsføringen sin. Hva mener jeg med det?

Ta trailerene og Night City Wire-sendingene vi fikk før lansering som et par eksempler. Tror du det er en tilfeldighet at vi ikke fikk se et millisekund av Cyberpunk 2077 på Xbox One og PlayStation 4 før henholdsvis tre og to uker før lansering? Nope. Du kan banne på at dette var en godt planlagt strategi av markedsføringsavdelingen. Disse folkene er selvsagt fullstendig klare over hvordan spillet er på de eldste konsollene, så utenom de to unntakene har alt av gameplay vært tatt opp på super-PCer. Slikt er ikke noe jeg tror en gjennomsnittlig spiller tenker over, så folk har trodd sluttresultatet ville være såpass grafisk imponerende overalt. Med tanke på reaksjonene vi ser nå hva forskjellene mellom de ulike plattformene angår sier det seg selv hvorfor bare sytten minutter av over to timer med gameplayvideoer kom fra konsollene. Da til og med kun meget redigerte klipp fra de sterkeste utgavene...Noe burde begynt å skurre for de fleste der ute, men enten tenker ikke andre like mye over slikt som meg eller så var de altfor godtroende etter sjarmrunden CD Projekt Red hadde med The Witcher 3.

Denne sluheten har ikke stoppet etter lansering heller. Så sent som i går la studioet ut en melding hvor de ba om unnskyldning og lovet bot og bedring, men den er ikke bare positivt lesestoff for en kyniker/realist som meg. La oss se nærmere på deler av uttalelsen.

"We should have paid more attention to making it play better on PlayStation 4 and Xbox One." Hva i...la oss gå for alle dager...er det for en ting å skrive?! Her sier nærmest PR-avdelingen at utviklerne ikke brydde seg nevneverdig om konsollutgavene. Dette høres ut som en unge som prøver å skylde på alt mulig annet etter å ha gjort noe dumt. Om utviklerne ikke hadde nok tid, ressurser eller hva det måtte være for å gjøre spillet bedre på PS4 og Xbox One burde de utsatt spillet enda lenger og faktisk vært såpass ærlige at de forberedet oss på disse skavankene før lansering. Grunnen til at de ikke gjorde det er enkel: penger.

Cyberpunk 2077 hadde over ufattelige åtte millioner forhåndsbestillinger og en aksjeverdi som fortsatt var relativt grei selv etter en nedgang som følge av den siste utsettelsen. Ikke særlig fristende å sette spillet i et potensielt dårlig lys da, for se bare hva som skjedde da anmeldelsene ble offentliggjort og enkelte fikk fingrene i tidlige utgaver. Aksjene stupte med nesten tretti prosent og butikker over hele verden ble overlasset med kansellering av forhåndsbestillinger. Tallene ville nok vært enda verre om disse detaljene ble kjente før, men siden spillets lansering var såpass nærme tenkte nok noen at de like gjerne kunne sjekke det ut eller ikke fikk tid til å endre mening. Igjen: en tilfeldighet at anmeldere da kun fikk PC-utgaver, ikke fikk lov til å vise eget gameplay eller dele inntrykkene sine før den 7. desember? Ikke søren.

Så har vi det faktum at det skal komme to massive oppdateringer i januar og februar...til et spill som hadde "gone gold" og blitt sendt til produksjon for å være klar til lansering den 19. november. At dette spillet egentlig skulle komme ut i april er bare skremmende. Å deretter utsette det tre uker til etter at spillet er trykket på plater topper bare amatørjobben. Med den setningen innrømmer de rett og slett at Cyberpunk 2077 aldri burde blitt lansert i 2020, men at de nærmest ble tvunget etter at investorene og spillere verden over ble så sinte etter flyttingen fra april til november at de ga klar beskjed. Sistnevnte sendte til og med drapstrusler. Sannelig ikke fristende å annonsere en enda lengre utsettelse da. Ved å holde kjeft og bare slippe et uferdig spill tjente de inn spillets budsjett allerede på lanseringsdagen, så hvem trenger vel å slippe en finpusset opplevelse da?

For å gjøre en lang utblåsning kort handler det rett og slett om penger. Ambisjonene utviklerne hadde og forventningene spillerne har bygget opp for Cyberpunk 2077 kunne og kan ikke bli en realitet på PlayStation 4 og Xbox One etter denne markedsføringskampanjen. Hadde vi vært i en drømmeverden hvor penger ikke har noe å si ville CD Projekt Red bare kansellert utgavene på PS4 og Xbox One. Slik kunne de optimalisert spillet for de sterkeste plattformene og virkelig skapt en finpusset og kanskje banebrytende opplevelse. I stedet har utviklerne måttet jobbe med seks ganske ulike konsoller, en drøss av PC-spesifikasjoner og streaming. Kvalitet fremfor kvantitet er noe dere ofte hører fra meg, og jeg skulle ønske det var tilfellet her også. Dessverre gir det bare ikke mening å takke nei til titalls millioner av konsollspillere sine penger. Spesielt etter å ha jobbet på spillet gjennom hele PS4- og Xbox One-generasjonen.

CD Projekt Red skulle uansett vært ærlige, og fortalt oss hva som var i vente fremfor å vri og vende på ord da ryktet om skuffende konsollutgaver begynte å gå før lansering. Ikke engang lovnader om oppdateringer, gratis ekstrainnhold og hva det måtte være kan redde dem nå. Etter å ha opplevd en real opptur med The Witcher 3 har CD Projekt Red sitt rykte fått seg en skikkelig smell som vil få konsekvenser når Cyberpunk 2077-multiplayeren og et nytt The Witcher-spill nærmer seg. Brent barn skyr ild er det noe som heter, og selv om gamere er kjente for å falle i den samme fellen hver gang er det nok som lærer av sine feil at folk vil være litt ekstra forsiktige neste gang CD Projekt Red lover noe. De bør i alle fall være det, for spillselskaper er ikke redde for å fortsette med kontroversielle ting så lenge de tjener penger heller.