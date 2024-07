Cyberpunk 2077 Oppfølgeren forventes å by på fotorealistisk grafikk

HQ

Et spill som er så vakkert at du mister kjeven og faller tilbake i sofaen i rent sjokk? Det er det CD Projekt Red håper å oppnå med oppfølgeren til Cyberpunk 2077, noe selskapet antyder i stillingsannonsene der de nå søker flere medarbeidere til det pågående prosjektet.

Informasjonen går hånd i hånd med tidligere rapporter om at de ønsker å skape en mer filmatisk opplevelse med oppfølgeren, og at de på en eller annen måte vil prøve å slå sammen de to mediene. Dette ble også nevnt i tidligere stillingsannonser fra selskapet, som beskrev oppgaver knyttet til et spill som sømløst blandet mediene.

"... svært interaktive filmsekvenser ved hjelp av animasjonsbiblioteker og motion capture, som skaper en unik sammensmelting av film og spill"

Det høres i alle fall spennende ut, og vi krysser selvfølgelig fingrene for at dette kan bli noe virkelig bra.

Hva er dine forhåpninger til Cyberpunk 2077 oppfølgeren?

Takk, GameRant