Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Da Cyberpunk 2077 endelig kom i hendene mine i desember 2020, grep jeg det med en slik kraft at jeg de første timene var helt uvitende om alt av bugs og visuelle feil som ikke stemte overens med det CD Projekt RED hadde lovet de millioner av spillere som begynte våre liv som "mercs" i Night City. Og til tross for lysten og entusiasmen jeg la i spillet, måtte jeg vente noen måneder før tittelen ga meg en akseptabel opplevelse på min gamle PS4.

Likevel gjorde jeg nesten alt spillet foreslo, og klarte å fullføre historien og se alle de mulige avslutningene på Johnny Silverhand og V's historie (inkludert den "hemmelige slutten"). Så da Phantom Liberty ble annonsert, var jeg veldig spent på hva dette nye kapittelet kunne by på (avslutningen på grunnspillet er jo så definitiv som den er). Men før jeg begynner å snakke om Phantom Liberty, den nye historien og det nye området der vi kan ha det gøy med våpnene og cyberutstyret vårt, vil jeg snakke om det "utvidede gameplayet". For Cyberpunk 2077 vil nå endre seg radikalt for alle spillere med den gratis 2.0-oppdateringen.

Velkommen til Cyberpunk 2.0 (77)

Patch 2.0 er mer enn bare å forbedre Night City's politi-AI og legge til kjøretøybasert kamp. Alle fiender beveger seg nå mer realistisk, noe som skaper mer forseggjorte angreps- og forsvarsstrategier, inkludert flankeringstaktikk og dekning for å gjøre kampene mer utfordrende. Det er ikke lenger nok å bare tømme magasiner eller løpe rundt med katanaen eller kloen for å drepe gjengmedlemmer. Du må veksle mellom å bruke forskjellige våpen og holde deg i bevegelse for å unngå å bli beskutt fra flere retninger. Og etter kampen vil det være mindre utvalg av bytte tilgjengelig.

De fleste gjenstander og klesplagg spiller nå en mindre rolle, ettersom rustningsstatistikken for klesplagg er fjernet og alt handler om implantater og cyberware. Dette utgjør et problem hvis du (som meg) skapte V og fokuserte mer på våpenferdigheter eller korpulens, fordi all statistikken har blitt endret og nå faller vekten på cyberware og (i det minste slik jeg oppfatter det) netrunner-ferdigheter.

Alle rustnings- og angrepsmodifikatorer er nå basert på hva Night City s kjeltringer gjør for deg og om du er heldig nok til å finne dem i kampene (eller har nok hedis til å betale for dem). Selv om jeg forstår grunnene til å fokusere karakterbyggingen på forsterkninger (før måtte du bytte klær med jevne mellomrom for å få ett eller to rustningspoeng), er det kanskje i ferdighetstrærne at det er mest merkbart: De er blitt mye enklere, attributtene som skal forsterkes er endret, og på enkelte områder (for eksempel skytevåpen) er det uklart hvor fraværet av dem nå kompenseres for.

Og jeg skulle ønske det var tydeligere for meg som spiller, for neste stopp var å ta fatt på en annen av Cyberpunk 2077 2.0s nye funksjoner: Max-Tac. Det nye politijaktsystemet er, for at alle skal kunne venne seg til tanken, like tøft som et 5-stjerners GTA V. Nå blir det ikke lenger så lett å unnslippe NCPD-patruljer med mindre forseelser, og det blir direkte umulig når vi når de høyere jaktnivåene og de sender inn spesialstyrkene. Kan du overleve Max-Tac? Ja, men det kommer til å bli en av de tøffeste kampene i hele spillet, og du kommer sannsynligvis til å bruke opp mesteparten av lageret ditt av helsepakker og ammunisjon.

Kjøretøykamp har vært det jeg har brukt minst, men hvis du kjøper Phantom Liberty -utvidelsen får du til og med en ny serie sideoppdrag med bevæpnede kjøretøy. I utgangspunktet kan du skyte med auto-aim mens du kjører i full fart gjennom Night City, men i stedet for å være en ny funksjon, ser jeg det bare som enda et alternativ i spillets eksisterende utvalg av muligheter.

Phantom Liberty: Den mest filmatiske utvidelsen

Så langt har jeg snakket om hva alle spillere vil finne hvis de installerer Cyberpunk 2077 igjen, men for de som vender tilbake til V og vil se mer, er det en ny historie i vente som garantert vil glede filminteresserte. Som Phantom Liberty begynner omtrent som John Carpenters klassiker fra 1981, Escape from New York. En mystisk netrunner ved navn Songbird ringer oss for å tilby oss en løsning på vårt "problem" med Relic og Johnny Silverhand, men i bytte må vi akseptere et risikabelt oppdrag: å redde presidenten for New United States of America, Rosalind Myers, fra Dogtown.

Skyttelen hun reiser i, kommer til å bli skutt ned over den "frie" byen Night City av militsen til Kurt Hansen, en tidligere militær- og Militech-oberst som har overtatt den absolutte kommandoen i Dogtown og styrer med jernhånd takket være våpenhandel og militsen Barghest. Igjen, hvis du er filminteressert, har du sikkert også hentet inspirasjon fra Marlon Brandos oberst Kurtz i Apocalypse Now.

Og mens disse to plottene konvergerer og vrir seg til en thriller om spioner og regjeringskonspirasjoner, er det historiene til Solomon Reed (Idris Elba) og Songbird, som jeg av åpenbare grunner ikke vil gå for mye i detalj om, bortsett fra å si at begge karakterene er fascinerende, og at vekten av beslutninger (og visse valg i Phantom Liberty's kampanje) kan låse opp en ny kanonisk slutt for karakteren V/Johnny Silverhand.

Phantom Liberty gir dusinvis av ekstra timer med moro til grunnspillet. I tillegg til den historiedrevne utforskningen er Dogtown en ren krigssone. De sprøeste og mørkeste karakterene i hele Night City er her, og det kommer to nye tilbakevendende oppdragstyper: "luftpakke" og "kurer". Hvis de nye oppdragene som fikser, cyberpsykopat og lignende ikke er nok for deg, kommer du ikke til å kjede deg her.

Alt i alt gir Phantom Liberty og 2.0-oppdateringen CD Projekt RED tittelen et nytt liv. Og selv om mange kanskje allerede anser tiden på Night City som over, kan denne nye historien gi deg mer enn noen få overraskelser.