Cyberpunk 2077 TCG er den mest finansierte spillkampanjen i Kickstarters historie

HQ

Hvis Cyberpunk 2077 TCG viser seg å bli like populært i den virkelige verden som det var på Kickstarter, kan de tidlige investorene bli hyllet på samme måte som folk som investerte en dollar eller to i Bitcoin tilbake i 2010. Spillet har trukket inn en enorm mengde tidlige investeringer fra støttespillere, og har slått rekorder på Kickstarter.

Som bekreftet av de siste finansielle tallene fra CD Projekt Red, fikk Cyberpunk Trading Card Game inn 28 millioner USD fra støttespillere i løpet av kampanjen. Det ble raskt det mest finansierte TCG-spillet noensinne, men nå er det også den mest finansierte spillkampanjen på Kickstarter, og den tredje mest finansierte kampanjen på plattformen noensinne, uavhengig av kategori.

Det er imponerende, og det lover godt for dette nye TCG-spillets inntog i verden. "Cyberpunk TCG, som er utviklet i samarbeid med WeirdCo, har blitt det mest støttede spillet - og det tredje mest finansierte prosjektet - i Kickstarters historie, med mer enn 28 millioner USD lovet. Dette viser den omfattende etterspørselen etter mer innhold fra Cyberpunk-universet," kommenterte CD Projekt Reds administrerende direktør Michał Nowakowski.

Det er absolutt mye hype rundt dette TCG-et, og vi får se hvordan det slår an når det kommer i vanlig salg. Etter hvert som samlekortspill blir stadig mer populære, har scalpers blitt et økende problem. Men siden folk ønsker å samle på de beste kortene, ser det ut til at dette bare vil føre til at andre feier så mye lager fra hyllene som de kan, i håp om å finne gull.