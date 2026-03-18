Cyberpunk 2077 trading card game er det mest finansierte TCG noensinne

Flytt deg over Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! og Gwent. Det er en ny hit i byen, full av kybernetiske forbedringer, skinnjakker og anti-korpo-sentimenter. The Official Cyberpunk Trading Card Game har kommet, og det skaper bølger på Kickstarter.

I skrivende stund har 9021 støttespillere samlet inn totalt £5,631,512, noe som helt sikkert vil øke eksponentielt når du leser dette, for da vi fikk nyss om denne kampanjen via Eurogamer, var totalsummen på komfortable £2,000,000+. Tatt i betraktning at målet for Kickstarter var relativt beskjedne £ 74,856, er det trygt å si at vi sannsynligvis kommer til å se dette prosjektet komme til liv.

Hvis du vil være tidlig ute, får du tilgang til to startkortstokker for 49 dollar, og antallet kort du får øker jo mer penger du legger inn. De går helt opp til $ 7999, som gir deg et spesielt metallkort, åtte startdekk, nesten 2000 boosterpakker, noen terninger, et annet metallkort, tilbehør med designene du velger, en playmat, kortboks, kortperm og 6 uklippte ark med sjeldne kort.

De første kortene skal lanseres senere i år, så hold utkikk etter den nyeste TCG-galskapen som garantert vil dukke opp i butikkene og på eBay i løpet av kort tid.