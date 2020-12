Cyberpunk 2077: Utviklerne ber om unnskyldning - lover å fikse spillet

Du ser på Annonser

Det er ikke akkurat en hemmelighet at Cyberpunk 2077 har store tekniske problemer. De har faktisk vært så store at allmennheten har merket det, noe som har ført til at CD Projekt Red har fått en skikkelig smell på aksjemarkedet. Derfor er det i alle fall litt godt å se at utviklerne stikkeren fingeren i jorda.

Nå har studioet nemlig lagt ut denne meldingen:

"Kjære, spillere.

For det første vil vi vil starte med å be om unnskyldning for å ikke ha vist frem spillet på baseutgavene av forrige generasjons konsoller før det kom ut, og som en konsekvens av dette ikke latt deg ta et mer informert valg om kjøpet ditt. Vi skulle gjort mer for å få det til å kjøre bedre på PlayStation 4 og Xbox One.

For det andre vil vi fikse bugs og kræsjer, samt forbedre den generelle opplevelsen. Den første runden av oppdateringer har akkurat blitt sluppet, og den neste kommer innen de neste sju dagene. Forvent flere, for vi vil oppdatere jevnlig når nye forbedringer er klare. Vi vil fortsette å jobbe etter høytiden - vi vil slippe to store oppdateringer, hvor oppdatering #1 kommer i januar. Deretter vil oppdatering #2 komme i februar. Sammen burde disse fikse de mest fremtredende problemene spillere sliter med på den forrige generasjonen av konsoller. Vi vil informere deg om innholdet i hver oppdatering før de slippes. De vil ikke få spillet på forrige generasjon til å se ut som det gjør på en kraftig PC eller neste generasjon av konsoller, men det vil være nærmere den opplevelsen enn nå.

Til slutt ønsker vi at alle som kjøper spillet vårt skal være fornøyde med handelen. Vi ville satt pris på om du ga oss en sjanse, men om du ikke er tilfreds med spillet på konsollen din og ikke ønsker å vente på oppdateringer kan du velge å få pengene tilbake for ditt eksemplar. For eksemplarer kjøpt digitalt kan du bruke refusjonssystemet på PSN og Xbox respektivt. Har du en fysisk utgave ber vi deg om å første prøve å få refusjon i butikken du kjøpte det. Om dette viser seg å ikke være mulig kan du kontakte oss på [email protected], og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Fra i dag av kan du kontakte oss i en uke fremover, frem til den 21. desember.

PS: PC-spillere vil også få jevnlige oppdateringer og forbedringer til spillet."

Kan du tilgi CD Projekt Red, og vil du vente på oppdateringene?