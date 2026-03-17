Cyberpunk 2077 blir penere og bedre på PS5 Pro

HQ

En ny utvikling av PSSR-teknologien ble rullet ut til PlayStation 5 Pro-konsoller i går, med et forbedret system som skal få spill til å kjøre og se bedre ut på Sonys nåværende flaggskipkonsoll.

I tråd med den debuten har CD Projekt Red bekreftet at Cyberpunk 2077 i fremtiden vil få en dedikert PS5 Pro-oppdatering som skal få den allerede ganske fantastiske tittelen til å se bedre ut og prestere bedre på den nåværende mest kraftfulle konsollmaskinvaren.

Vi vet ennå ikke når denne oppdateringen vil komme eller nøyaktig hvordan den vil forbedre spillet, men vi blir fortalt at den vil lanseres som en gratis oppdatering, og at mer informasjon og detaljer vil bli delt i løpet av de kommende ukene.

Har du en PS5 Pro, og har du tenkt å sjekke ut Cyberpunk 2077 med den når tiden er inne? Det skal sies at dette ikke vil signalisere starten på nytt innhold for spillet, ettersom CDPR nylig stengte alle håp om det.