Cyberware-modifikasjoner, Edgerunners-skins og et kart over Night City kommer til « Apex Legends » i dette Cyberpunk-samarbeidet

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Cyberpunk-universet har kollidert med Apex Legends. Vanligvis, når et slikt crossover-arrangement finner sted, kan vi forvente et par kule skins å kle karakterene våre med, men Respawn har gått et skritt lenger for å la oss pynte oss i den nyeste oppdateringen til battle royale-spillet sitt.

I « Apex Legends » x «Cyberpunk»-arrangementet kan spillerne ikke bare gi seg selv et utseende inspirert av videospillet «Cyberpunk 2077» eller TV-serien «Cyberpunk: Edgerunners», men de får også tilgang til Cyberware-mods, som «Blackwall Breach» og «Sandevistan». Med førstnevnte kan du bryte gjennom dører og andre hindringer, mens du med sistnevnte suser forbi motstanderne i høy fart.

Når du bruker Cyberware, fylles kapasiteten til din Legend opp. Så snart den linjen blir rød, går du inn i Cyberpsycho-modus. Dette gir deg noen forsterkninger, som høy bevegelseshastighet og ødeleggende nærkampskade, men du vil ikke kunne bruke våpen, skjold, evner eller ammunisjon. Det betyr at du ikke vil kunne benytte deg av den nye Skippy Alternator, noe som er synd, siden du da ikke vil kunne høre de herlige, om enn litt gjennomtrengende tonene fra vår kjære gamle venn Skippy.

For å få en fullstendig oppslukende Cyberpunk-opplevelse får spillerne også tilgang til et nytt kart over Night Citys E-District. Det er et kart med mye mer høyde, med neonskyskrapere overalt – perfekt for å hoppe fra tak til tak med din nye Sandevistan.