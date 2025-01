Cynthia Erivo avslører hvilken Marvel-karakter hun ønsker å spille

HQ

Cynthia Erivo har vært et svært populært navn i det siste, hovedsakelig på grunn av hennes opptreden i Wicked, en musikaladaptasjon av Broadway-stykket som tok kinoene med storm i slutten av 2024. Dette er ikke den eneste teaterstormen som Erivo har tenkt å skape, for skuespilleren har nå avslørt hvilken karakter, en superhelt Marvel, som hun virkelig kunne tenke seg å prøve seg som på det store lerretet.

I en tale til National Board of Review på NBR Awards uttalte Erivo at hun virkelig ville like å kunne sette sitt preg på mutanten og X-Men legenden Storm. På spørsmål om hvilken rolle av alle hun prøver å manifestere, uttalte Erivo :

"Jeg vil virkelig spille Storm. Jeg vet at det høres useriøst ut, men jeg tror ... vi har ikke avdekket hvor storartet hun er, og all den indre uroen hun har. Så jeg tror det finnes en verden der vi kan... Jeg vet ikke... gjøre noe med det."

Ettersom mutantene ryktes å snart bli en mye større del av Marvel Cinematic Universe, kanskje i de kommende Avengers filmene, men uten tvil senest kort tid etterpå, er det kanskje en verden der vi ser Erivo ta på seg oppgaven med å portrettere Weather Witch.