Cynthia Erivo skal spille 23 roller i West End-filmatiseringen av Dracula

Teaterstykker og -forestillinger er ikke like populære som de en gang var, men de er fortsatt en elsket form for underholdning. Vi ser fortsatt mange store stjerner som tar en pause fra film og TV for å spille en rekke forestillinger på scenen, og en av de neste som har forpliktet seg til dette er Cynthia Erivo.

Stjernen fra Wicked skal snart spille i den internasjonale versjonen av regissør Kip Williams' Dracula-scenespill, som tidligere hadde premiere i Australia på Sydney Theatre Company. Forestillingen kommer til West End i London i februar 2026, og det blir en ganske krevende forestilling, for Erivo skal ikke bare spille én, ikke to, ikke engang fire roller som i andre sesong av Poker Face, men hele 23 roller, inkludert den titulære blodsugende skapningen fra legenden.

Ifølge The Guardian vil forestillingen kombinere live-teater med forhåndsinnspilt video, for å skape et show som beskrives som "cine-theatre". Dette blir ikke Erivos første erfaring med sceneopptredener, ettersom hun tidligere har medvirket i The Color Purple fra 2016, der hun fikk en Tony -pris for sin innsats.

