D-topia: En nesten for perfekt AI-utopi

I en tid der AI er kunstnerens nemesis, er det ganske dristig av utvikleren Marumittu Games å skape en verden der AI har vært en viktig del av å gjøre den til en utopi. D-topia Det rolige puslespilleventyret , som er utviklet av Marumittu og utgitt av Annapurna Interactive, foregår i en harmonisk fremtid, der maskiner har hjulpet menneskeheten til å nå nye nivåer av fred og komfort. Vi er først og fremst opptatt av et anlegg der menneske og maskin arbeider og lever sammen. Som anleggstekniker er det vår jobb å sørge for at alle de AI-aktiverte robotene fungerer som de skal, og at beboerne lever et så godt liv som mulig.

D-topia posisjonerer seg som et rolig, fortellingsdrevet puslespill. Puslespillelementet er i stor grad noe du tar fatt på i begynnelsen av dagen, når alle jobber på anleggets fabrikk om morgenen. Disse segmentene vil ikke sette de mest hardbarkede Blue Prince-entusiastene på prøve, eller til og med tilfeldige fans av Professor Layton her og der. Det er i stor grad det som er poenget. Utfordringen i gåtene er minimal, for det er den verdenen D-topia skaper. Du kan se løsningen nesten umiddelbart. Alt du trenger å gjøre er å flytte blokker rundt på skjermen, og sørge for at riktig antall er på riktig plass i rutenettet. I løpet av den 20 minutter lange demoen vi spilte, var det ingen oppgaver som tok mer enn ett minutt, og de fleste var løst på få sekunder. Etter endt skift får jeg beskjed av robotene som venter utenfor fabrikken, om at jeg har gjort en strålende jobb.

Jeg var så fornøyd med puslespillingen min at jeg til og med ble igjen for å jobbe litt overtid. Jøss, for en flink liten arbeidsrobot jeg er! Heller ikke disse gåtene var noen stor utfordring, selv om de var morsomme å løse. Etterpå engasjerte jeg meg i den mer eventyrdrevne delen av D-topias spill, og leverte en USB-pinne til en eksentrisk beboer og reparerte en robot som ikke fungerte i en butikk i nærheten ved hjelp av et annet utrolig enkelt puslespill. D-topias overdrevent forenklede spilltilnærming, fredelige musikk og søte grafikk spiller på ideene og temaene vi forbinder med de stadig mer populære kosespillene, og Marumittu holder noe tilbake her.

Alt er litt for enkelt. Det faktum at så mye av dagen din blir gjort for deg, fra frokosten som blir tilberedt til uniformen som blir vasket og klargjort, kombinert med den konstante rosen for å gjøre det letteste arbeidet, gjenspeiler på en glimrende måte hvordan en fremtid med kunstig intelligens kan gjøre oss komfortable, ja, men den kan også gjøre oss sløve, selvtilfredse og uvitende om omgivelsene våre. Vi blir dyr uten naturlige instinkter, og det virker som om D-topia er klar over dette. I traileren du får se etter at du har fullført demoen, er det tydelig at det er noe annet på spill her. En mer skitten underside som skjuler seg bak overflaten.

Jeg tror ikke D-topia vil gjøre en full Doki Doki Literature Club eller Wanderstop, og kaste seg over en helt annen sjanger, men jeg tror ikke det vil være det søte, Ted Lesso-aktige koselige puslespilleventyret det viser seg å være gjennom hele spilletiden. Med så kort tid vi får med spillet, og med demoen som bare fokuserer på vår første dag, er det vanskelig å si om vi kommer til å avdekke et mysterium med anlegget og dets altfor nyttige AI, eller om det vil være et element i historien som blir kastet inn helt til slutt. Uansett er jeg mye mer fascinert av D-topia etter å ha spilt det enn da jeg først så det.

Koselige spill er i ferd med å blomstre opp til å bli et virkelig kraftverk innen spill i dag, og derfor har jeg aldri noe imot når jeg ser et nytt dukke opp på Steam eller en annen digital plattform. Det ser imidlertid ut til at D-topia ikke bare kommer til å være nok en koselig tittel. Det har noe å si om AI, noe å si om at vi er avhengige av maskiner, det er tydelig etter bare noen få minutters spilletid. Jeg håper imidlertid at utviklerne kan gjøre det klart hva de prøver å si, og ikke bekymre seg for å ofre noe av den rolige atmosfæren D-topia gir fra seg for å gjøre dette til en mye mer unik opplevelse. Det er vanskelig å gjøre noe særlig inntrykk etter bare 20 minutter, men D-topia har gjort nettopp det, og jeg kommer til å tenke mer på hva det har i vente før utgivelsen i juli.

