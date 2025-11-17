Da den nigerianske treneren trodde at en rival brukte "voodoo" for å vinne straffesparkkonkurransen i VM

HQ

DR Kongo kvalifiserte seg til VM-sluttspillet etter en dramatisk straffesparkkonkurranse som endte 4-3 mot Nigeria i Rabat. Ingen av de nigerianske stjernene Victor Osimhen (fra Galatasaray) og Ademola Lookman (for Atalanta) spilte i tilleggstiden.

Sist DR Kongo var med i et VM var i 1974 - da het de Zaïre - og scoret ikke et eneste mål. Kongo er ikke der ennå, de må først overleve sluttspillet mellom de ulike forbundene (med to kvalifiseringsplasser for seks nasjoner, for øyeblikket Bolivia og Ny-Kaledonia, og enten Irak eller De forente arabiske emirater).

Kvelden ble imidlertid spesielt merkelig da Nigerias trener Éric Chelle sa at en av Kongos ansatte laget "voodoo". Chelle, som tidligere har spilt for Mali og spilt for de franske klubbene Valenciennes og Lens, sa i mixed zone at "fyren fra Kongo gjorde noe voodoo, hver gang, hver gang, hver gang, hver gang, så det var derfor jeg var litt nervøs etter ham" (via Associated Press).

På spørsmål om hva han mente, gjorde han noen bevegelser med hånden: "Jeg vet ikke om det er en vann(flaske) eller hva ..."

Øyeblikket med "voodoo" under VM-kvalifiseringskampene i Rabat

Videoer tatt av tilskuere viser denne mannen (svart vest og gul skjorte) som beveger hånden energisk, tilsynelatende jublende eller pekende mot himmelen, og Chelle som hopper mot ham. Sekunder senere, etter den siste straffen, ser man mannen løpe bort fra Chelle, som prøvde å jage ham.

Straffesparkkonkurransen var bemerkelsesverdig på grunn av den uvanlige avgjørelsen til Kongos trener Sebastien Desabre, som bestemte seg for å bruke sitt siste bytte til å bytte keeper i det 119. minutt, der Lionel Mpasi erstattet Timothy Fayulu, som endte opp med å redde to skudd.

