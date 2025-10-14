Da Red Gobbo er tilbake i Warhammers julemini til minne om julen

HQ

Nok et år i de siste månedene, en annen minnesminiatyr avslørt av Games Workshop med den eneste Da Red Gobbo. Da Red Gobbo har vært en bærebjelke i juleminiatyrene de siste årene, og fyller kanskje ikke fiendene dine med frykt på bordplaten, men for samlere er han en munter liten nisse som elsker å gi gaver like mye som han liker å knekke hodeskaller.

Som avslørt på Warhammer Community-nettstedet, er Da Red Gobbo i år pakket inn i en liten kompis i form av tinnmannen sin. Han ser kanskje ut som en nøtteknekker, men han er mye mer dødelig enn balletten kan få deg til å tro, da han ikke stopper for noe for å sikre at alle Da Red Gobbos gaver når de gode boyz og nobz.

I tillegg til miniutgaven, som du kan få tak i senere i år, kommer det også en ny novelle med Da Red Gobbo, som handler om en uheldig, men modig grot ved navn Bodgit som befinner seg i innvollene til et romskip, der oddsen for å overleve like gjerne kunne vært 0.

