Daemon X Machina: Titanic Scion

Den fartsfylte valsen av demoner og maskiner er et merkelig skue, som både sjarmerer og forarger i like stor grad. Det er som et improvisert Dancing with the Stars-nummer - fullt av kjevefallende akrobatikk, men også så spektakulære wipeouts at du må lure på om dette virkelig var klart for scenen. Skaperne har helt sikkert erfaring, siden Titanic Scion ikke er det første Daemon x Machina-spillet.

For seks år siden snublet seriens første mech-brawler mest på sin tekniske utførelse. Det er vanskelig å finne en mer klumpete robotkrig, men skylden ble flyttet til dansepartneren: den lille Switch var sannsynligvis ikke det beste valget for virvelvindaction. Nåvel, oppfølgeren kjører på nyere maskinvare, men avhengig av forsinkelsen, vil nevekampene dine bli levert enten umiddelbart eller om tre virkedager. Så hyggelig å se at tradisjoner respekteres!

Ellers spiller ikke historien så stor rolle, siden Titanic Scion sikter mot et bredere publikum enn forgjengeren. Selv om originalen til slutt fikk en Steam-utgivelse, var den først og fremst kjent som en Switch-tittel. Nå slippes versjoner for alle nåværende plattformer på en gang. For mange vil dette sannsynligvis (uavhengig av oppfølgerstatus) være den første invitasjonen til den delte scenen med demoner og mechs. Spillet tar ledelsen og guider spillerne ved hånden gjennom både historien og de viktigste spilltrinnene. Nykommere vil ikke snuble.

Det er enkelt å komme inn, men mech-rumbaen er ikke for alle. Å kalle dem "mechs" er faktisk misvisende, siden de kolossale robotene tilhørte det første spillet. Av en eller annen grunn har utviklerne gått helt Iron Man denne gangen: Nå er det blikkbokser i menneskestørrelse som duellerer. Alt føles komisk lite, som å bli dyttet tilbake i en småbarnskropp blant ruvende, svaiende voksne. Heldigvis kan metalldraktene tilpasses i det uendelige til festklar form - det er ingen grenser for selvutfoldelse.

Dessverre gjør spillet alt det kan for å hindre deg i å få tak i akkurat de delene du trenger for å realisere den visjonen. Fra en beseiret fiende kan du bare plukke ETT stykke bytte, uansett hva som er tilgjengelig. Og ja, dette gjelder også sjefskamper. Hvis du får tilbud om både en blåkopi til nye våpen og sjeldent håndverksmateriale, må du velge.

Vanligvis er tegningene ekle fordi de krever de samme unike materialene som du bare får fra akkurat den sjefen. I praksis tvinger systemet deg til å spille om igjen allerede klarert innhold - noe som paradoksalt nok begrenser selvutfoldelsen i et spill som er ment å oppmuntre til det.

Historien er ikke bedre, selv om de første minuttene lover storhet. Først får du en fantastisk karakterskaper full av herlige overraskelser. Din egen protagonist kan formes akkurat slik du vil: Helter kan være korte eller høye, unge eller gamle, tegneserieaktig overdrevne eller subtilt jordnære. Du kan merke karakteren din med arr fra en tragisk fortid, eller bare klaske en klovnenese midt i det alvorlige ansiktet.

Til tross for de utallige valgmulighetene forblir hovedpersonen en fremmed fordi historien ikke bøyer seg. I verste fall gir samtalene deg fire dialogvalg som alle fører til samme utfall. Personligheten til karakteren din er for alltid låst som den grublende soldaten som vil redde bestevennen sin fra introen. Jada, karakterene har angivelig en historie - bra for dem - men personlig kjente jeg den antatte bestevennen i kanskje ti minutter. Titanic Scion forventer seriøst at spillerne skal gråte over ting bare fordi de blir presentert som Viktig med stor I.

Men la oss være ærlige: ingen spiller robot-brawlers for meningsløst prat, så heldigvis leverer kampene - i det minste delvis. Når to jagerfly i menneskestørrelse hamrer løs på hverandre, blekner svakhetene. Det er massevis av fart når lasere og missiler kolliderer i en endeløs harmoni av motangrep. Til tider er det til og med romantisk vakkert, som en moderne bryllupsdans.

Det er også mulig å flikke på andre ting enn våpen: skjold, masse, drivstofforbruk - det er variasjon, selv om hvert eneste bygg bare er en Iron Man-variant. Min egen versjon var en skjør liten turbofugl som gikk i bakken etter bare et par treff, med en lyssabel i den ene hånden og en massiv jernkølle som svingte tilbake som en bumerang i den andre. Den absurde, fysikkfiendtlige banen kom fra "genmutasjoner", som er oppgraderinger av helten inne i metalldrakten.

Det er en fin idé at overdreven mutasjon fører til komplikasjoner, og hver nye svulst forvandler langsomt den møysommelig skapte karakteren din til en mer demonisk form. Det er den perfekte unnskyldningen for å fundere over hvor menneskeheten ender, ettersom organisk slim og mekaniske deler begraver alle spor av det som ser menneskelig ut. Dessverre fører dette selvfølgelig til de uunngåelige monologene som prøver altfor hardt å være filosofiske om menneskeheten. Hvis du noen gang har sett en sci-fi-anime, ikke forvent overraskelser.

Det som overrasker er hvor dårlig spillets kampteknikk er når du står overfor fiender som er større enn mennesker. Kameraet aner ikke hva det skal vise - spesielt i nærkamp, der det er et mareritt å finne en brukbar vinkel eller avstand. Innlevelsen lider mest: Helten din kan bokstavelig talt bli sittende fast inne i fiendens overdimensjonerte modell. Noen ganger er gigantiske skapninger til og med for store for seg selv. Min absolutte favoritt? En svær robot som skjøt meg rett i graven ved å skyte gjennom både overkroppen og beina uten å blunke.

Daemon x Machina Titanic Scion er underholdende når det fungerer. Den virkelige moroa kommer når du slår på online-bryteren. Samspillet for tre spillere kaster dere alle inn i dødens kjever med skinnende stålbaken, og sammenligner wannabe-mech-bygninger som enten er genialt smarte eller latterlig dumme. Dessverre hoper det seg opp for mange problemer, så jeg behandler spillet på samme måte som det lærer meg å behandle rustninger og oppgraderinger: Jeg bytter til en bedre dansepartner så snart det dukker opp en.