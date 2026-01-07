Dafne Keen møter en grusom skjebne i skrekkfilmen Whistle

HQ

Folkene hos Elevation Pictures ønsker å kickstarte året med en skrekkfilm som helt sikkert vil føre til noen søvnløse netter. Filmen er kjent som Whistle, og handler om et ungt cast som må møte frykten og overvinne en forestående undergang, alt etter å ha undersøkt en eldgammel Aztec Death Whistle relikvie som tilfeldigvis tilkaller ens fare.

Handlingen i denne skremmende filmen forklarer: "En gruppe ufrivillige high school-elever snubler over en forbannet gjenstand, en eldgammel aztekisk dødsrelikvie Whistle. De oppdager at hvis de blåser i Whistle og den skremmende lyden den avgir, vil deres fremtidige død tilkalle dem for å jakte på dem. Etter hvert som antallet døde stiger, undersøker vennene opprinnelsen til den dødelige gjenstanden i et desperat forsøk på å stoppe den forferdelige kjeden av hendelser som de har satt i gang."

Whistle har faktisk en ganske interessant rollebesetning, for i spissen for gjengen står selveste X-23, Dafne Keen, som får støtte av Yellowjackets -stjernen Sophie Nelisse. I tillegg dukker Nick Frost opp som en high school-lærer som blir viklet inn i situasjonen.

Whistle er faktisk tilgjengelig på noen kinoer rundt om i verden for øyeblikket, men her til lands må du vente til 13. februar (fredag den 13. ... ooooh, spooky) for å få med deg filmen. Inntil da, ikke gå glipp av traileren for Whistle nedenfor.