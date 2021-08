Dag to av QuakeCon Nordic er dagens GR Live

HQ

I går hadde vi gleden av å streame første dag av QuakeCon Nordic 2021, et show som i det siste har feiret alt Bethesda har i samlingen sin. Det hele startet blant annet med at MachineGames snakket om Quake og å være i Sverige, men nå er det tid å rette fokuset mot dag to.

Akkurat som i går starter moroa klokken 15 på GR Live-siden vår, og dette er hva du kan se frem til:

15:00 -15:10 - Streamen starter

15:10 -16:00 - Et nostalgisk dypdykk ned i Quake med Polski.

16:10- 17:00 - Å utforske Skyrim i VR med Gopher.

17:10 -18:00 - Moro i Fallout 76 med Whoozaa.

18:20 -19:45 - ESO Nordic Guilds Unite med Charna, Edenprime og Kristallkrona.

19:45 -20:00 - Avslutning.

Klokken 20 sier altså årets QuakeCon Nordic takk for seg, så vi håper du har det like gøy som oss denne siste dagen.