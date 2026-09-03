Dagens etappe i La Vuelta blir en stor prøve for kandidatene til den røde trøyen

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La Vuelta a España har passert halvveis, og torsdagens 12. etappe blir en av de viktigste i sammenlagtkonkurransen: en skikkelig utfordring for lederen Enric Mas og en mulighet for andre kandidater til den røde trøyen, som Felix Gall (1:39 bak lederen), Oscar Onley (2:20), Richard Carapaz (3:26), men først og fremst Primož Roglič: nummer to i sammenlagtstillingen, 1:18 bak, og en ekspert på La Vuelta – den eneste, sammen med Roberto Heras, som har vunnet rittet fire ganger, og som nå satser på en rekordbrytende femte tittel.

Faktisk var Heras en av de tre som har erobret denne stigningen da den tidligere var med i rittet, sist i 2017.

Torsdagens etappe, som starter kl. 12:40 CEST, med forventet ankomst rundt kl. 17:16, blir en 166,5 kilometer lang høyfjellsrute mellom Vera og astronomistasjonen ved Calar Alto i Almería. Sluttstigningen, 2 000 meter over havet, og med forventede høye temperaturer, kan få alvorlige konsekvenser for sammenlagtresultatet etter en rekke etapper med små endringer i toppen (bortsett fra, selvfølgelig, Tadej Pogacars krasj og utmelding sist lørdag).

40 km før mål i Calar Alto vil en tidligere stigning til Velefique, en førstekategoristigning på 1 789 m med store stigningsprosenter (opptil 15 %), også bidra til å skille ut de som har reelle sjanser til den røde trøyen.