Dagligvarekunder sjokkert over levende frosk i en salatpose

HQ

En salatpose har skapt overskrifter i Australia etter at venner som kjøpte den i en lokal dagligvarebutikk, fant en levende frosk blant de grønne bladene. Hendelsen skjedde i den vestlige delen av landet, og vennene tok det overraskende rolig. De ga til og med den lille frosken navnet "Greg" før de til slutt slapp den ut i en dam i nærheten av hjemmet sitt.

Salaten skal ha blitt kjøpt fra Woolworths Group, og selskapet har uttalt at de ser svært alvorlig på hendelsen og har satt i gang en intern etterforskning i samarbeid med sine leverandører for å komme til bunns i saken.

I en uttalelse til lokale medier sier vennene som gjorde funnet, følgende

"Det er åpenbart en liten frosk som gjemmer seg, og ja, vi lo litt av det alle sammen,"

Woolworths beskrev det som en isolert hendelse og var nøye med å påpeke at produsentene deres gjennomgår flere kvalitetskontroller før produktene når butikkhyllene.