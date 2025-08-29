Daimon Blades Forhåndsvisning av spillet: Rask, grusom, slashing action

Se for deg dette: Du har akkurat løpt inn i forretningsområdet, femten minutter for sent til en avtale etter å ha avvist familiene og de langsomt gående uvaskede massene i de offentlige områdene så godt du kan. Du er svett og sliten etter dagens aktiviteter, og du er ikke sikker på hva du skal få ut av resten av denne halvtimen.

Hvis spillet du spiller er Daimon Blades, kan jeg fortelle deg at du kommer til å få mye.

StreumOn Studios nyeste tittel er et mørkt fantasy-actionspill. "Ikke enda et Soulslike" hører jeg deg rope, men du trenger ikke bekymre deg. Daimon Blades er en ekte actionopplevelse, mer sammenlignbar med Vermintide-spillene enn noe annet. Det låner de rike kampsystemene som Fatshark har utviklet, og skrur opp tempoet til 11 når du spiller som en krigermunk utstyrt med et demonisk sverd som må kjempe seg gjennom en rekke arenaer fullpakket med forbannede skapninger, merkelige vesener og mer for til slutt å møte en mektig, demonisk sjef.

Daimon Blades' spillsløyfe kan til en viss grad sammenlignes med Vermintide 2s Chaos Wastes. I tillegg til mange fienderom er det også buffs du kan få og andre områder der du kan hvile deg og kjøpe oppgraderinger, noe som betyr at du får en pause fra actionen innimellom. Men action er hovedfokuset her. Du kaster deg inn i grupper av fiender, blokkerer angrep og dukker unna igjen etter å ha kløyvd et par demoner i to. Som jeg nevnte, føles Daimon Blades utrolig raskt, noe som gjør at det distanserer seg betydelig fra andre førstepersons nærkampspill.

Du kan være inn og ut av kampene på sekunder, og du raser over kartet på en måte som føles like morsom og frisk som da jeg først plukket opp DOOM (2016). Uten noen tutorial ble jeg kastet ut på dypt vann, men jeg utnyttet farten min til å komme på avstand fra de møtende hordene, og klarte å overleve hele veien til og beseire sjefen. Ikke dårlig for rundt 20 minutter med skikkelig spilling, og jeg må si at jeg nøt hvert øyeblikk av det. Daimon Blades' tempo gjør det til en skikkelig spenningsopplevelse, som belønner raske reaksjoner og har den sterke kampkjernen et spill av denne typen så sårt trenger.

Det visuelle på Daimon Blades drypper av smak. Selv om den grafiske kvaliteten og brukergrensesnittet minner om at dette spillet er i en tidlig fase, er effektene og den visuelle verdensoppbyggingen utrolig sterk. Spesielt karakterdesignene føles briljant farget med den religiøse og mørke fantasy-kombinasjonen StreumOn Studio sikter mot. Jeg fikk ikke noe særlig inntrykk av historien i løpet av den korte tiden jeg hadde med Daimon Blades, men gjennom det visuelle lykkes spillet med å tiltrekke seg blikket og gi deg lyst til å spørre mer om verdenen og kjernefortellingen.

I bunn og grunn er du en krigermunk som dykker ned i Daimon-riket for å beseire mentoren din, som har blitt en forræder, og for å hindre at demonene reiser seg og gjør krav på de dødeliges plan. For å klare dette kan du ikke bare stole på dine egne ferdigheter, og du er utstyrt med din egen Daimon-kniv. Dette våpenet vil snakke til deg og prøve å korrumpere deg for å gi deg sterkere krefter og evner. Dette er en flott krok for Daimon Blades, men jeg fikk ikke helt se hvor dypt dette systemet går og hvor mye av et forhold du bygger opp med våpenet ditt. Jeg kan derfor ikke si om dette er en virkelig unik spillmekanikk eller bare en annen måte å ramme inn en +10% skadebuff når du rydder et område.

Daimon Blades StreumOn Studio bærer mye av sin innflytelse i ermet, men det er ingen skam, og utviklerne hos StreumOn Studio har skapt noe nytt og unikt av det som kom før. Den raske handlingen er vanedannende, og den visuelle verdensoppbyggingen inviterer spilleren til å utforske mer og dykke dypere inn i Daimon-riket. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår, men det er tross alt det tidlig tilgang er til for, og jeg håper at Daimon Blades kan nå potensialet det viser allerede etter en kort periode med spilling.