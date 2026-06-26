Daisy Edgar-Jones spiller hovedrollen i "en uimotståelig ny tolkning" av Sense and Sensibility

Siden dette er et av de mest berømte litterære verkene gjennom tidene, er du sannsynligvis litt kjent med historien i Sense and Sensibility. Boken, som ble skrevet av Jane Austen tidlig på 1800-tallet, ble en enorm suksess over hele verden, og regnes som et av de største litterære verkene noensinne.

Historien har også vært kilde til utallige filmatiseringer, og nå er en helt ny versjon på vei. Allerede i høst kommer Sense and Sensibility tilbake til kinoene i form av "en uimotståelig ny tolkning" som regnes som en "sjarmerende, vittig og dypt gjenkjennelig historie om kjærlighet og søsterskap".

I denne nyeste filmatiseringen spiller Daisy Edgar-Jones hovedrollen, men den har også en rekke andre stjerner, blant annet Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay og Fiona Shaw.

Premieren er satt til 16. oktober, og du kan se traileren til Sense and Sensibility nedenfor.