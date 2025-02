Daisy Edgar-Jones, Will Poulter og Jacob Elordi har hovedrollene i On Swift Horses

Tre av Hollywoods største kommende stjerner skal spille hovedrollene i en ny film fra Sony Pictures. Den er kjent som On Swift Horses, og den inneholder Twisters' Daisy Edgar-Jones, Guardians of the Galaxy Vol. 3's Will Poulter og Saltburns Jacob Elordi, som alle spiller hovedrollene i dette dramaet som inneholder et trekantdrama og mye gambling på ponniene.

Filmen utspiller seg like etter Koreakrigen, og Edgar-Jones' Muriel og hennes ektemann Poulters Lee får livene sine snudd på hodet når Lees bror Elordis Julius dukker opp. Det blir hett, men så drar Julius på jakt etter en eks-elsker, noe som snart får Muriel til å miste kontrollen og begynne å spille på hesteveddeløp for å tette hullet i hjertet sitt.

Det fullstendige sammendraget for On Swift Horses sier: "Muriel og ektemannen Lee begynner et nytt liv i California da han kommer tilbake fra Koreakrigen. Men den nyvunne stabiliteten deres blir snudd på hodet da Lees karismatiske bror, Julius, en egenrådig gambler med en hemmelig fortid, ankommer. Et farlig trekantdrama oppstår raskt. Når Julius drar på jakt etter den unge kortjukseren han har falt for, driver Muriels lengsel etter noe mer henne inn i sitt eget hemmelige liv, der hun gambler på veddeløpshester og utforsker en kjærlighet hun aldri hadde drømt om var mulig."

Filmen er regissert av Bryce Kass og forventes å ha kinopremiere i april i år. Du kan se traileren for den nedenfor.