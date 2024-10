Daisy Ridley beroliger fansenes om den neste Star Wars-filmen

HQ

Det er allerede kjent at en ny Star Wars-film er på vei, og at filmen, kjent som Star Wars: New Jedi Order, håper å ha premiere rundt 2026. Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) skal regissere, og Daisy Ridley kommer tilbake i rollen som Rey Skywalker.

Filmen skal handle om Reys forsøk på å gjenoppbygge den falne Jedi Order, men utover det vet vi ikke så mye mer om handlingen eller hvem andre som er knyttet til den. Med tanke på Disneys tidligere produksjoner i Star Wars -universet, som dessverre har variert enormt i både seertall og kvalitet, er det en berettiget bekymring blant fansen. Ridley ønsker nå å berolige disse bekymringene i en uttalelse publisert i det franske magasinet Premiere:

Etter oversettelse bemerker Ridley: "Mine tanker om saken er ganske enkle: Hvis jeg ikke trodde det var en historie som var verdt å fortelle, ville jeg ikke ha kommet tilbake."

Hun fortsetter "Jeg ble rett og slett spurt om jeg ville gjøre det, basert på en idé, uten at manuset var skrevet ennå. Men hvis jeg ikke hadde blitt overbevist av konseptet, ville ikke filmen ha sett dagens lys. Jeg tok meg tid til å tenke over det i en dag, og jeg sa til meg selv at jeg hadde hatt det veldig gøy med disse filmene. Dette nye eventyret virket morsomt for meg, så hvorfor si nei? Dessuten var det et merkelig sammentreff: To personer fortalte meg i løpet av samme uke at de gjerne ville vite hva Rey gjorde nå. Jeg hadde ingen anelse om at det var interesse! Folk liker virkelig Rey. Jeg tror denne nye filmen kommer til å bli spennende og bringe serien videre på en interessant måte."

Ridley har unektelig stor tro på den kommende filmen, og vi får bare krysse fingrene for at den blir så bra som hun håper. Er du sikker på det?