Daisy Ridley bytter ut stormtropper med zombier i We Bury the Dead-trailer

Zombier er på vei tilbake, og We Bury the Dead er det siste eksemplet på en thriller som er designet for å få oss fascinert av ideen om levende døde som streifer rundt i vår verden. I stedet for å følge et virusutbrudd eller vanhelligelse av en gravplass, kommer zombiene i den kommende Daisy Ridley-filmen etter at et militært eksperiment går galt.

En eksperimentell bombe dreper ved et uhell mange sivile, og Ridleys rollefigur slutter seg til likhentingsenheten i håp om å bringe mannen sin tilbake i live. Det er kjent at eksperimentet fikk noen til å stå opp fra de døde, men til å begynne med blir de sett på som føyelige ting.

Etter hvert som dagene går, blir de uoppgjorte skapningene mer fiendtlige, og det er bare et spørsmål om tid før Ridley finner seg selv omringet av sinte zombier. Sjekk ut traileren selv nedenfor: