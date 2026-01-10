Daisy Ridley gir en oppdatering om Reys solofilm i Star Wars

HQ

I fremtiden skal vi tilbake til en galakse langt, langt borte for en ny film som faktisk vil ta oss med inn i en mindre kjent periode, ettersom den vil utforske tiden etter hendelsene i The Rise of Skywalker og fallet til First Order. Denne filmen vil være et solo-prosjekt som dreier seg om Daisy Ridleys Rey Skywalker, og selv om det i stor grad er et annonsert prosjekt, som ble delt med verden på en offentlig scene på Star Wars Celebration -arrangementet i London i 2023, har vi egentlig ikke hørt så mye annet om det siden den gang. Og nå er vi i 2026...

Ridley har likevel positive ting å dele om prosjektet når hun blir spurt om det, som i et intervju med Comicbook nylig, der den britiske skuespilleren forklarer.

"Jeg er seks år eldre. Jeg er i et annet øyeblikk. Jeg tror historien kommer til å bli fantastisk. Jeg tror ventetiden vil være verdt det. Jeg tror det blir en oppdagelse, som alle roller er, av hvor Rey er når vi møter henne igjen."

Ridley og Disney virker begge fortsatt ganske sikre på at filmen vil bli laget, men mangelen på bevegelse og det faktum at Star Wars vil få ny ledelse i år, etter at Bob Iger og Kathleen Kennedy trakk seg fra sine roller, gjør at man kan lure på om prosjektet vil se dagens lys, eller om det vil møte samme skjebne som andre Star Wars -ideer, som det skrinlagte Ben Solo -prosjektet.

Gleder du deg til å se Rey komme tilbake, eller tror du fremtiden (eller fortiden... for lenge siden...?) til Star Wars ligger et annet sted?