Daisy Ridley møter de udøde i We Bury the Dead

De døde vandrer igjen i den nye, hjemsøkende teasertraileren for den kommende We Bury the Dead, med Daisy Ridley i hovedrollen. I stedet for å basere seg på zombiesjangerens overbrukte troper, ser filmen ut til å levere en smartere og mer psykologisk lagdelt tilnærming.

Historien følger Ava, en kvinne hvis ektemann har forsvunnet etter et katastrofalt militært eksperiment. I sin desperate søken slutter hun seg til en såkalt "body retrieval unit", som har til oppgave å samle inn levningene etter de falne. Men snart begynner likene hun begraver å røre på seg, og avslører urovekkende tegn på liv - og den virkelige skrekken begynner.

Bak kameraet sitter regissør Zak Hilditch, best kjent for These Final Hours. Med We Bury the Dead ønsker han å fortelle en mer emosjonelt ladet historie fylt med psykologisk frykt, i stedet for bare blod og spektakel.

Filmen får en begrenset kinopremiere i Australia og New Zealand neste uke, med en bredere lansering i januar neste år. Etter teaseren å dømme kan We Bury the Dead blåse nytt liv i en sjanger som mange trodde hadde gått tom for friske ideer.