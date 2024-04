Daisy Ridley vil at Finn skal bli en jediridder

Den første traileren til Star Wars: The Force Awakens pekte ikke på Daisy Ridleys Rey som hovedperson, men fikk det i stedet til å virke som om Finn til en viss grad skulle lede trilogien. Vi fikk til og med se Finn med et lyssverd på slutten, noe som tydet på at han ville bli en jediridder.

Men etter hvert som Rey overtok styringen av oppfølgertrilogien, føltes Finn mer og mer som en ettertanke. Vi fikk aldri se Finn bli en fullverdig jediridder, men det ligger visstnok fortsatt i kortene.

I en samtale med ScreenRant sier Daisy Ridley at hun "elsker" å se Finn som jedi. "Det er over mitt lønnsnivå. Jeg skulle gjerne sett det, men det er ikke en avgjørelse for meg", sa hun.

I Daisy Ridleys nye Star Wars-film skal Rey lede en ny generasjon jedier. Det er ikke satt noe lanseringsvindu for den ennå, men siden Star Wars-kalenderen stort sett er tom, må noe komme og fylle den snart nok.