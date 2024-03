Dakota Johnson om Madame Web: "Jeg kommer nok aldri til å gjøre noe lignende igjen"

HQ

Sonys forsøk på å skape sitt eget Spider-Verse har ikke gått helt etter planen, og den siste filmen, Madame Web, har som de fleste av dere vet fått mye kritikk. Både fans og presse har ikke latt seg imponere, og mange har beskrevet den som verdenshistoriens dårligste superheltfilm.

Det ser heller ikke ut til at Dakota Johnson, som spiller hovedrollen i filmen, hadde det særlig gøy under innspillingen. I et nytt intervju med Bustle beskriver hun opplevelsen som noe hun aldri vil oppleve igjen.

"Jeg hadde aldri gjort noe lignende før. Jeg kommer nok aldri til å gjøre noe lignende igjen, for jeg gir ikke mening i den verdenen. Og det vet jeg nå. Men noen ganger i denne bransjen er det slik at når du går med på noe, så er det én ting, og så, mens du lager det, er det en annen ting.

"Det blir en helt annen ting, og du tenker: "Vent, hva?". Men det var en lærerik opplevelse, og det er selvfølgelig ikke hyggelig å være en del av noe som blir revet i filler, men jeg kan ikke si at jeg ikke forstår det."

Johnson nevner også hvordan innholdet i filmer i økende grad ser ut til å bli diktert av komiteer. Noe hun synes er utrolig ubehagelig.

"Det er så vanskelig å få laget filmer, og i de store filmene som lages - og det begynner til og med å skje med de små filmene, og det er det som virkelig skremmer meg - tas avgjørelsene av komiteer, og kunst gjør seg ikke bra når den lages av komiteer.

"Filmer lages av en filmskaper og et team av kunstnere rundt ham eller henne. Man kan ikke lage kunst basert på tall og algoritmer. Jeg har lenge hatt en følelse av at publikum er ekstremt smarte, og at lederne har begynt å tro at de ikke er det.

"Publikum vil alltid være i stand til å avsløre pisspreik. Selv om det begynner å lages filmer med kunstig intelligens, kommer ikke mennesker til å ønske å se dem."

Er du enig i det Johnson sier, og har du sett Madame Web selv?