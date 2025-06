Dalai Lama avslører arvefølgeplan mens Kina observerer

HQ

Siste nytt om Kina . Dalai Lama forventes å gi et innblikk i sin etterfølger under en stor religiøs sammenkomst denne uken, etter å ha sagt at hans etterfølger vil bli født utenfor Kina og oppfordret sine tilhengere til å avvise alle som velges av Beijing.

Dette kan selvsagt irritere Kina: "Kina prøver å sverte ham ved enhver anledning ... de prøver å lage regler og forskrifter for hvordan de skal få reinkarnasjonen av Dalai Lama i sin hånd", sier nestlederen i det tibetanske eksilparlamentet i Dharamshala.

"Kina prøver å ta denne institusjonen... for sine politiske formål", legger hun til. "Vi ønsker at inkarnasjonen av Dalai Lama skal fødes, ikke bare for Tibets overlevelse som en egen kultur, religion og nasjon, men også for hele menneskehetens velbefinnende."

Mens tibetanske myndigheter understreker den kulturelle og åndelige betydningen av reinkarnasjonsprosessen, fastholder Kina at de vil kontrollere utvelgelsen av den neste lederen. Dalai Lama, som lever i eksil i India, har antydet at hans etterfølger kan bli født utenfor Kina.