Dalai Lama bekrefter at hans stiftelse vil velge neste reinkarnasjon

Siste nytt om Kina . Under feiringen av sin 90-årsdag erklærte Dalai Lama at hans ideelle stiftelse vil ha eksklusiv myndighet til å anerkjenne hans etterfølger, i motsetning til Kinas insistering på at de vil velge etterfølgeren.

"Jeg bekrefter at Dalai Lamas institusjon vil fortsette," sa han i en uttalelse. "De bør følgelig gjennomføre prosedyrene for søk og anerkjennelse i samsvar med tidligere tradisjoner ... ingen andre har noen slik myndighet til å blande seg inn i denne saken."

Uttalelsen hans bekrefter at ingen eksterne organer, inkludert statlige aktører, skal blande seg inn i den århundregamle åndelige prosessen. Kunngjøringen ser ut til å utfordre Kinas pågående krav om kontroll over arvefølgen. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.