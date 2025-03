Dalai Lama ser for seg en etterfølger født utenfor Kina

HQ

I en alder av 89 år tegner den tibetanske åndelige lederen, som flyktet til India for over seks tiår siden, i sin nye bok et levende bilde av en fremtid der hans etterfølger blir født utenfor Kinas kontroll (via Reuters).

Han understreker at denne nye inkarnasjonen vil videreføre den universelle medfølelsens kappe og tjene som et fyrtårn for tibetanernes frihetstrang, og utfordrer dermed Beijings krav om å velge den neste Dalai Lama.

I stedet insisterer han på en linje som forblir tro mot sine historiske og åndelige røtter, et standpunkt som understreker den vedvarende konflikten mellom en tradisjon som er gjennomsyret av årtusengamle skikker, og en moderne politisk kraft som er fast bestemt på å omskrive dens skjebne.