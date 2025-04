Dallas Mavericks' daglige leder "visste ikke" hvor viktig Luka Doncic var for fansen

HQ

Dallas Mavericks gikk fra å være NBA-finalist i 2024 til ikke engang å kvalifisere seg til sluttspillet i 2025. Sesongen deres ble avsluttet i forrige uke: De vant den første play-in-kampen mot Sacramento King, men måtte gi tapt mot Memphis Grizzlies. De hadde en veldig ujevn sesong, men ting tok en definitiv vending til det verre etter at de byttet stjernen Luka Doncic mot Anthony Davis 2. februar, en dag som vil bli husket i lang tid i Texas.

Mavs-fansen var så sinte at de protesterte heftig til Nico Harrison, general manager for NBA-franchisen, som på mandag, under pressekonferansen etter sesongslutt, sa det nærmeste man kommer en unnskyldning, og erkjente at Doncic var viktig for fansen: "I did know that Luka was important to the fan base. Jeg visste ikke helt på hvilket nivå", via ESPN.

Harrison forutså en del raseri, men trodde at et "lag av mesterskapskaliber" som gir seire på et høyt nivå ville ha dempet raseriet. Han trodde at Anthony Davies, Kyrie Irving, Klay Thompson, P.J. Washington og Dereck Lively II ville ha sørget for det, men stjerneduoen Davis og Irving spilte bare mindre enn en kamp sammen.

Selv om det ikke kan tilskrives Doncics avgang (med mindre du tror på forbannelser), var det som fulgte en lang rekke skader. Davis var ute i flere uker, og Irving rev av korsbåndet i venstre kne og gikk glipp av resten av sesongen.