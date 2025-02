Dallas Mavericks-fansen tok med seg en kiste til stadion for å protestere mot Luka Doncic-handelen

HQ

Den uventede byttehandelen mellom Dallas Mavericks og Los Angeles Lakers, der Luka Dončić flyttet til Los Angeles i bytte mot Anthony Davis, har hatt en seismisk effekt i NBA-verdenen, der fans og kommentatorer fortsatt prøver å forstå det hele... og har det vanskelig. Og episenteret for jordskjelvet var naturligvis American Airlines Arena, hjemmebanen til Dallas Mavericks, som i timene etter at nyheten ble kjent, var åsted for protester ... noen av dem særdeles eksentriske.

Luka Doncic var en lokal helt i Dallas. Han ledet laget til NBA-finalen i fjor, den tredje i historien (de vant i 2011), og fortsatt ung, 25 år gammel, skulle han skrive historie for Mavs. Han ble imidlertid uventet byttet bort sammen med Anthony Davis. Han er utvilsomt en annen stjerne, og en bedre defensiv spiller enn sloveneren, men det er trygt å si at Dallas har endt opp med å tape på handelen.

Som svar samlet Mavericks-fansen seg utenfor stadion på søndag, kastet Doncic-skjorter, ropte "Selg laget!" og, vel vitende om at den slovenske spilleren ikke visste om handelen, rettet sinnet sitt mot Nico Harrison, daglig leder i Mavericks, og sa "Brenn i helvete".

Noen fans tok det imidlertid litt lenger ... og tok til og med med seg en kiste, mens de lyttet til "See You Again" av Wiz Khalifa.

Etter flere timers stillhet publiserte Doncic til slutt en uttalelse der han takket Dallas Mavericks-fansen og sa at han trodde han skulle tilbringe hele karrieren sin der.