Dallas Mavericks-spiller ber om unnskyldning for å ha "vært en distraksjon" etter å ha blitt arrestert med marihuana

HQ

Brandon Williams, reservevakt for Dallas Mavericks, ba om unnskyldning for å ha vært "en distraksjon" etter at han ble funnet med marihuana og arrestert sist lørdag, noe som førte til at han gikk glipp av to kamper.

"Jeg kan egentlig ikke gå inn på flere detaljer. Jeg vil bare be om unnskyldning for å ha vært en distraksjon. Jeg vil ta fullt ansvar", sa Williams etter en kamp der laget hans vant 107-105, og Williams bidro med 20 poeng og syv returer. Williams ble arrestert på flyplassen i Dallas Fort Worth med mindre enn 2 unser/56 gram marihuana i bagasjen, et stoff som sluttet å være forbudt i NBA i 2023.

Treneren hans, Jason Kidd, forklarte at Williams hadde gått i begravelsen til en venn: "Å gå i begravelsen til en venn som har gått bort, å ha den hendelsen, det er noe han må takle. Vi kan alle være her for å støtte ham."

Dallas Mavericks ligger for øyeblikket på 12. plass av 15 i Western Conference, med 2 seire og 3 nederlag.